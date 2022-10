Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe scelto la Turchia come sede della tournèe che gli azzurri avrebbero intenzione di fare durante il Mondiale in Qatar: “Definita, intanto, la sede della tournée all’estero in programma nel corso della sosta per il Mondiale: il Napoli volerà in Turchia, ad Antalya, per giocare qualche amichevole. A seguire, amichevoli al Maradona”.