La vittoria di Liverpool ha fatto apprezzare la sua Atalanta in tutta Europa ed ora secondo quanto riporta il Corriere dello Sport sarebbero in netto rialzo le quotazioni di Giampiero Gasperini per la panchina del Napoli.

Un nome non costoso e desideroso di lavorare in una big, già in passato De Laurentiis è stato vicino a lui (soprattutto una decina di anni fa) e ora starebbe sul punto di scegliere il tecnico dell’Atalanta rispetto a Conte ed Italiano.