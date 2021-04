Ceferin attacca Agnelli: “È la più grande delusione di tutte, mente di continuo”

Aleksander Ceferin, nel corso della conferenza a Montreux, ha scagliato un duro attacco nei confronti di Andrea Agnelli, presidente della Juventus.

“Ne ho viste tante nella mia vita, ero avvocato penale, ma mai visto persone del genere… Woodward (presidente del Man United) mi ha chiamato giovedì scorso dicendo che era soddisfatto delle riforme e che le sosteneva, voleva parlare solo del fair play finanziario. In realtà aveva già firmato un altro progetto. Non parlerò molto di Andrea Agnelli, la più grande delusione di tutte. Mai visto una persona che potesse mentire così di continuo. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, mi ha detto che erano solo voci, di non preoccuparmi, che mi avrebbe richiamato in un’ora. Ha spento il telefono… Il giorno dopo ha fatto l’annuncio. Solo una piccola parte del mondo del calcio è corrotta. Accecati da avidità, a cui del calcio non interessa. Alcuni club non pensano alle reti segnate, ma ai conti in banca. Ho conosciuto pochi bugiardi e molte persone buone. Non abbiamo pensato che ci fossero dei serpenti nella nostra squadra”.