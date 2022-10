Champions League, Napoli-Ajax: Osimhen parte dalla panchina

Dopo il 6-1 dell’andata, il Napoli affronta ancora l’Ajax, stavolta al Maradona tutto esaurito per la prima volta in questa stagione. Spalletti ha perso Rrahmani che per la torsione innaturale nell’intervento in anticipo su Okereke a Cremona ha rimediato la lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra, un problema da circa due mesi di stop. È una tegola per Spalletti che ha due soluzioni: Ostigard, il sostituto naturale, o Juan Jesus con Kim dirottato sul centro-destra, la posizione in cui gioca in Nazionale e spesso l’ha fatto anche al Fenerbahce.

Domani Ostigard è in vantaggio, Spalletti non dovrebbe trasformare la difesa mentre considerando il lungo stop di Rrahmani, che tornerà a gennaio 2023, la coppia Kim-Juan Jesus è un’opzione che si potrà vedere più volte. Un altro ballottaggio ci sarà a sinistra, con Mario Rui in leggero vantaggio su Olivera. Spalletti ha dichiarato che il Napoli deve interpretare la sfida contro l’Ajax come una finale, senza fare calcoli. Al Napoli basterebbe un punto per ottenere la certezza aritmetica della qualificazione agli ottavi di finale ma gli azzurri vogliono vincere per inseguire il primo posto nel girone che, dopo la vittoria contro il Liverpool e i brillanti risultati in Champions League, diventa una missione possibile,

Torna Zielinski, Raspadori ancora titolare

Rientra il centrocampo dei “titolarissimi” con Anguissa, Lobotka e Zielinski, uno dei possibili cambi di Spalletti visto che Piotr prenderebbe il posto di Ndombele rispetto alla trasferta di Cremona. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo e Mario Rui saranno gli esterni bassi con Ostigard e Kim al centro della difesa.

Lozano ad Amsterdam ha disputato una prestazione di grande livello e potrebbe essere riconfermato titolare contro l’Ajax, Raspadori è confermato al centro dell’attacco con una soluzione in più dalla panchina oltre a Simeone: Victor Osimhen che rientra dopo più di un mese di stop. Victor potrà essere un’arma importante, considerando che l’Ajax giocherà con la difesa alta, tenterà di andare in pressing alto forte sul Napoli per riscattare la goleada dell’andata. A sinistra ci sarà Kvaratskhelia che all’andata ha segnato un gol e realizzato un assist.

L’Ajax deve fronteggiare le assenze del terzino destro Rensch per infortunio e di Tadic per squalifica. Rientra Sanchez nel ruolo di terzino destro per sostituire Rensch, al posto di Tadic dovrebbe avanzare Berghuis con Klaassen nel ruolo di mezzala sinistra.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

AJAX (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Taylor, Alvarez, Klaassen; Berghuis, Kudus, Bergwjin. All. Schreuder

A cura di Ciro Troise