CM.IT – Napoli, incontro con la Roma per Under: ecco la situazione

Cengiz Under è uno dei calciatori che il Napoli segue con maggiore interesse per rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione. Il turco, che ormai immagina il suo futuro lontano dalla capitale, ha già un accordo di massima con i partenopei, che oggi hanno tentato di avvicinarsi in maniera importante anche alla Roma.

Nelle ultime ore c’è stato un vertice tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e la dirigenza capitolina, la cui richiesta per il cartellino dell’esterno è di 30 milioni di euro. Il Napoli aveva in mente di proporre un’operazione sulla falsariga di quella che un anno fa portò all’ombra del Vesuvio Kostas Manolas, offrendo delle contropartite tecniche (tra le quali potevano esserci Ounas e Ospina), rifiutate però dalla società romanista, che ha bisogno di cash per tenere in ordine un bilancio in sofferenza.

Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, ma l’accelerata di Giuntoli parla chiaro: l’interesse partenopeo è assolutamente concreto.

Fonte: Calciomercato.it