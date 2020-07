SKY – Napoli, Osimhen verso il si. Gli azzurri ora al lavoro con il Lille

Il profilo del Golfo e quello di Capri sono ormai già ricordi per Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Lille che ha vissuto 48 ore da napoletano. L’arrivo martedì e il primo contatto con la città che potrebbe ospitarlo nei prossimi anni, poi il faccia a faccia con Gattuso, l’allenatore che potrebbe ritrovarselo la prossima stagione insieme con Dries Mertens e Andrea Petagna. Sono molto positivi i primi riscontri degli incontri realizzati dal Napoli in queste ore, ieri Osimhen ha incontrato anche Aurelio De Laurentiis, padrone di casa direttamente da Capri. La punta nigeriana ha scoperto così la città, il mare, anche un pezzo della società che vorrebbe investire su di lui cifre importanti, con Cristiano Giuntoli che ha seguito passo dopo passo le ore napoletane del calciatore, di stanza all’Hotel Brittanique sulla collina del Vomero.

RITORNO IN FRANCIA – Osimhen ha lasciato – come da programma – la camera d’albergo poco prima di pranzo per fare rientro in Francia insieme con la compagna e il suo agente, adesso la palla passa al Napoli: con il calciatore vanno limate alcune questioni legate all’ingaggio (intorno ai 2 milioni) e ai diritti d’immagine (da risolvere contratto con suo sponsor tecnico attuale), non c’è ancora fumata bianca, ma è un grigio che lascia ben sperare. Poi si tratterà con il Lille, terza parte di questo affare: i rapporti tra azzurri e francesi sono buoni e resteranno buoni anche dopo il mancato affare Pepé dello scorso anno.

Quindi strada tracciata per il primo colpo estivo a cui il Napoli tiene, una scommessa a occhi chiusi per Giuntoli (che aveva già segnato il nome del calciatore prima del suo passaggio al Wolfsburg, tre stagioni fa), Gattuso e il Napoli tutto. Il sì definitivo può arrivare nei prossimi giorni, come fa capire anche l’entourage del calciatore: le impressioni di Osimhen a famiglia e agenti sono state più che positive, primo vero passo verso la chiusura dell’affare.

Fonte: Gianlucadimarzio.com