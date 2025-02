Como-Napoli 2-1, le pagelle di IamNaples.it: la caduta degli azzurri

Il Napoli perde la vetta della classifica, cade a Como. Disputa un buon primo tempo, reso complicato dall’errore di Rrahmani, poi nella ripresa si fa allungare dagli avversari, spreca con McTominay e Anguissa le occasioni da gol e viene punito da Diao, autore di cinque gol in otto presenze. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Sui due gol può farci poco, Rrahmani lo beffa con una scelta sciagurata. Sulla rete di Diao non può mai arrivarci, con i piedi se la cava abbastanza bene, alterna il lancio per il gioco aereo di Billing con la costruzione dal basso.

DI LORENZO 5,5: Diao è un cliente scomodo, lo soffre nel secondo tempo dopo una frazione di gioco molto buona. Fa fatica da braccetto a supportare l’azione a livello proo

RRAHMANI 4,5: Commette un errore clamoroso, regala il vantaggio al Como. Nel secondo tempo dovrebbe guidare la difesa del Napoli ad uscire fuori, ad avere un atteggiamento coraggioso, non concedere lo spazio tra le linee da cui arriva il secondo gol del Como.

BUONGIORNO 5,5: Lavora abbastanza bene nel primo tempo, anche quando avanza palla al piede, poi cala nella ripresa, partecipa alla lettura errata in occasione del secondo gol del Como.

POLITANO 6: Grande lavoro nel coprire tutta la fascia ma gli manca un po’ di lucidità negli ultimi trenta metri come quando potrebbe cercare la conclusione e, invece, serve Anguissa. (Dal 79′ Ngonge 5: Fumoso, gestisce male alcuni palloni, gli manca lo spunto prezioso)

BILLING 6: Buon primo tempo per l’ex Bournemouth, molto abile anche nei duelli aerei, discreta anche l’attitudine all’inserimento senza palla. È vittima del calo generale della squadra nel primo quarto d’ora del secondo tempo. (Dal 62′ Anguissa 6: Ha il timore del cartellino giallo che gli costerebbe l’Inter, aiuta il Napoli a sviluppare un po’ meglio, poco prima del gol spreca un tiro debole e centrale di piatto su assist di Politano)

LOBOTKA 5,5: Bravo soprattutto in pressione nel primo tempo, cala nel corso della ripresa, insieme a Raspadori perde il pallone da cui nasce il gol del 2-1. (Dall’84’ Okafor s.v.: Una decina di minuti compreso il recupero per lui, produce molto poco)

MCTOMINAY 5,5: Un po’ meno dominante del solito, commette anche qualche errore tecnico. Ha la palla migliore per l’1-2, Butez gli nega il gol.

RASPADORI 6,5: Ha il merito del gol dell’1-1, serve anche a McTominay la palla per il sorpasso, poi costruisce con Lobotka la palla persa da cui arriva la rete del 2-1.

LUKAKU 5: Impalpabile, la peggiore prova stagionale, tiene pochissimi palloni, Goldaniga e Kempf lo anticipano in maniera abbastanza agevole, non è mai incisivo. Il Como ha la linea alta, potrebbe attaccare la profondità in diversi momenti e, invece, spesso si fa beccare in fuorigioco. (Dal 62′ Simeone 5,5: Svuota lo spazio nell’occasione fallita da McTominay, si muove più di Lukaku ma fa poco anche lui complice anche l’inerzia della partita)

CONTE 5: Si è preso le responsabilità per il secondo tempo, non è la prima volta che accade, basta ricordare il primo tempo dell’andata o la ripresa a Marassi contro il Genoa. Non riesce a correggere l’inerzia della gara, qualche numero inizia ad essere preoccupante: cinque gol subiti in quattro partite, tre nell’ultimo quarto d’ora.

Ecco il tabellino del match:

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha (36′ st Engelhardt), Perrone, Caqueret (27′ st Cutrone); Strefezza (46′ st Vojvoda), Nico Paz (46′ st Douvikas), Diao (36′ st Fadera). A disp.: Vigorito, Reina, Iovine, Jack, Moreno, Ikoné, Braunoder. All.: Fabregas

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (34′ st Ngonge), Billing (17′ st Anguissa), Lobotka (39′ st Okafor), McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku (17′ st Simeone). A disp.: Contini, Scuffet, Rafa Marin, Juan Jesus, Olivera, Gilmour, Hasa. All.: Conte

A cura di Ciro Troise