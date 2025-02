Napoli, Conte in conferenza stampa: “Abbiamo perso sulla fame, questo non va bene”

Ecco le parole di Conte in conferenza stampa dopo il ko del suo Napoli contro il Como:

“Il secondo tempo non mi ha soddisfatto. Il primo tempo è stato buonissimo. Nonostante un incidente di percorso, che ci può stare, abbiamo ripreso a giocare. Abbiamo anche dominato il match, ma nel secondo tempo abbiamo fatto l’opposto. Abbiamo perso sulla fame, loro avevano più fame. Dispiace. Dobbiamo capire il perché di questi cali, visto che ci siamo fatti sempre rimontare. Complimenti ai ragazzi per quello che stanno facedo. Ci siamo ritrovati una pressione addosso per meriti nostri. Bisogna vedere se siamo tutti bravi a reggere questa pressione o meno. Si può perdere dal punto di vista tattico, ma non si può perdere di voglia. Sono il primo responsabile, perché non sono stato capace di trasferire questa mentalità. Non voglio alibi. Tra primo e secondo tempo abbiamo avuto due facce. Siamo una squadra che la pagnotta se la deve sudare, non possiamo rallentare neanche un minimo perché può accadere di tutto. Non mi sono accorto di un rallentamento a livello di attenzione e cattiveria. In questo momento, di fatto, abbiamo recuperato 40 punti all’Inter. Si sta facendo qualcosa di straordinario, ma bisogna cercare di mantenere e forse non riusciamo a mantenere. Ci deve bruciare, la sconfitta non deve essere tollerata. Odio perdere, bisogna stare sul pezzo sempre. Più stai in cima e più il vento è forte, devi essere preparato sotto tutti i punti di vista. Bisogna crescere su tutti i punti di vista. La cattiveria non deve essere quella di oggi. Fabregas? Non vai da nessuna importante senza fortuna, mi sono sudato tutto: auguro a Cesc il meglio”