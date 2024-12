Conte: “Dobbiamo migliorare nella cattiveria dell’attacco alla porta”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Lazio. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Non è questione di dare la responsabilità all’attacco per questa sconfitta, attacchiamo e difendiamo in undici, quello che iom posso dire sulla partita di oggi conferma che quello su cui stiamo lavorando è la strada giusta che noi vogliamo seguire. Siamo una squadra che cerca di aggredire gli avversari, tenta di avere il pallone il più possibile, nell’ultimo terzo di campo potevamo fare molto meglio. Stiamo lavorando tanto sul cross, sull’attacco alla porta, sulla giocata talentuosa come quella di Isaksen che è valsa la vittoria per la Lazio. Gli inciampi ci sono stati, ce ne saranno in futuro. Voglio vedere la crescita di questa squadra, la strada è tracciata, nessuno può non dire che la squadra non abbia dato tutto. Cerchiamo di portare quanti più giocatori nell’ultimo terzo di campo, ci deve essere sicuramente grande applicazione come c’è, dobbiamo cercare di continuare a lavorare su questo punto di vista. Dobbiamo migliorare nella cattiveria dell’attacco alla porta, portiamo tanti calciatori nell’area avversaria, dobbiamo avere più qualità in certe giocate. Raggiungere una solidità stando con la linea dei difensori a centrocampo significa che si sta facendo un grande lavoro, dobbiamo migliorare sulla fase offensiva, ci stiamo lavorando. Le statistiche dicono che a livello realizzativo per il tempo che stiamo nell’ultimo terzo di campo stiamo realizzando veramente poco. Ci stiamo lavorando tanto anche sulla fiducia sui calci piazzati, nell’attacco all’area avversaria, devono andarci con la mentalità di far gol. Abbiamo margini di miglioramento importanti, i ragazzi seguono, conoscono le nostre criticità perchè sono obiettivi. Per vincere le partite bisogna far gol. Sarebbero dei campanelli d’allarme se non vedessi risposte, anche nella gara di Coppa Italia le statistiche dimostrano che la partita è stata equilibrata. Quello che ribadisco è che la strada è questa, con questo coraggio, questa voglia e questa determinazione dobbiamo crescere. Cresceremo, nel percorso ci sono degli inciampi, ciò che conta è che anche quando s’inciampa c’è una base che ti da fiducia”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise