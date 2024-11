Conte: “Dobbiamo ragionare con una sola testa e pensare solo a noi stessi”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Roma. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Prima della partita mando sempre il messaggio di guardare solo a noi stessi, non agli altri, ai nostri impegni, a quello che ci aspetta. Noi abbiamo un percorso da fare, m’interessa che step by step lo stiamo facendo. Avevamo sentito un po’ la pressione, piano piano stiamo facendo degli step in avanti, dall’inizio abbiamo preso il comando del gioco, c’è una base importante, sia chi giocava che quelli in panchina fanno capire lo spessore della Roma. M’auguro che Claudio trovi il rimedio per portare la Roma dove merita, noi dobbiamo alzare il nostro livello. A me la squadra è piaciuta, abbiamo avuto un po’ di patema d’animo, abbiamo concesso una sola occasione alla Roma. Lukaku? Noi oggi abbiamo creato delle soluzioni, dobbiamo andare con più convinzione, voglia di spaccare la porta. Sono contento soprattutto per i tre punti, lui è un buono, secondo me sente grande responsabilità nei confronti del Napoli, dei suoi tifosi, di me stesso. Deve pensare solo a Lukaku invece, mi prendo io le altre responsabilità. È un generoso, m’auguro che prenda autostima, fiducia. Sono anche contento dell’apporto di Simeone, Mazzocchi, Folorunsho, Neres. Potevamo sentire anche la pressione dal primo minuto, ho detto alla squadra che dobbiamo considerare ogni gara uno stimolo per crescere, ci hanno fatto spaventare un po’ sulla punizione, poi noi abbiamo avuto delle occasioni con Folorunsho e Neres. Sono dei ragazzi molto ricettivi, che hanno voglia di crescere. Era una Roma ferita, in altre situazioni sarebbe stata una gara più equilibrata a livello di classifica. È importante stare davanti ad Atalanta, Inter e Juventus, la classifica testimonia che stiamo facendo bene, il lavoro sta pagando. Sono quattro mesi e mezzo, cinque mesi che abbiamo iniziato un percorso. Prima della partita davanti a noi c’erano due squadre che lavorano insieme da tanti anni con lo stesso allenatore, una ha vinto lo scudetto a mani basse, l’altra l’Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen che era imbattuto. L’unica strada è il lavoro e ragionare con una sola testa”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise