Conte in conferenza: “Assurdo che non si possa intervenire su un rigore inesistente. La partita? Dico…”

Un buon pari a Milano e ha fermato l’Inter. Antonio Conte può essere soddisfatto ma in conferenza è ancora una furia per il rigore concesso ai nerazzurri, fortunatamente sbagliato per il Napoli. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

“Noi mettiamo in preventivo che ci può stare che perdi in casa con l’Atalanta, ha vinto in casa dello Stoccarda che aveva battuto la Juventus: non abbiamo perso contro una squadra debole, ma una squadra che fa la Champions a differenza nostra. Poi si poteva fare meglio o peggio, ma è relativo. Oggi abbiamo fatto una buona gara a livello di applicazione, di intensità, di pressione, di accettare i duelli, contro una signora squadra come l’Inter”.

Poi sul rigore: “Mi ha dato fastidio sentirmi dire che, su un rigore inesistente, il VAR non può intervenire. Se c’è un errore deve intervenire, invece ora si sta creando un protocollo che porta a delle dietrologie: Kvaratskhelia spinto, rigore clamoroso e sento dire che il VAR non può intervenire perché spetta all’arbitro. Se c’è un errore devi intervenire e devi correggere, o almeno chiamare l’arbitro al monitor: se poi conferma la scelta sono il primo a difenderlo. Sennò così si creano cattivi pensieri e io non ne voglio avere, voglio onestà intellettuale”.

E ancora il tecnico tuona:”Ma chi l’ha messo sto protocollo? A me sembra messo per creare confusione. Il VAR per me è uno strumento bellissimo, ti consente di stare tranquillo: ti arrabbia alle volte, poi vai a vedere e ti tranquillizzi. Ma perché deve intervenire quando conviene: se c’è un errore, deve intervenire. Chiama l’arbitro, poi magari oggi Mariani andava a vedere e confermava il rigore: l’avrei accettato. Ma così no. Rischiamo di perdere la partita perché in questo caso il protocollo dice che il VAR non può intervenire? Togliamolo sto protocollo, togliamo sti alibi. Io voglio onestà”.