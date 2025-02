Conte: “Non si può chiedere di più a questi ragazzi, il club parlava di Europa e Conference League”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Udinese. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Sicuramente volevamo vincere così come tutte le partite contro un avversario che ha fisicità e qualità, è difficile giocarci contro perchè se li pressi alto ti portano a correre dietro, c’è un dispendio energetico che non è semplice recuperare. C’è rammarico perchè volevamo vincere, ci sta che pareggi, che fai il nono risultato utile consecutivo. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, potevamo sfruttare di più alcune occasioni nel primo tempo, non dovevamo concedere all’Udinese di rientrare subito in partita. Ci sta, questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, prendiamoci il buono che stanno facendo, non andiamo fuori giri a chiedere cose oltre, hanno dato il 110%, ci sta da pareggiare contro l’Udinese. Abbiamo preso gol nel primo tempo, non nel secondo, loro ci hanno impegnato tanto dal punto di vista fisico, ci siamo esposti a ripartenze e seconde palle. Se vuoi mettere pressione all’avversario, qualcosa dal punto di vista energetico lo paghi, altrimenti ti metti basso nella tua area di rigore. Penso che meritassimo noi di più, ci sta, fidatevi. Non posso chiedere oltre a questi ragazzi, altrimenti si manda la macchina fuori di giri. Dobbiamo sapere quello che stiamo facendo, se qualcuno rimane deluso per un pareggio dopo una striscia di sette vittorie e due pari. Mancano 14 partite dove noi dobbiamo cercare di entrare in Europa, la richiesta era quella. Se riusciamo a tornare dalla porta principale, ancora meglio, si parlava anche di Europa League e Conference League. Questa posizione di classifica sta dando lustro a tutti, più sei in cima più il vento tira forte, quando giocano contro il Napoli ci mettono il 110% quando giocano contro i noi”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise