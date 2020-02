CorSport – Koulibaly, l’agente è a Napoli: tre big europee su di lui, l’addio a giugno è ipotesi concreta

Un Napoli senza Kalidou Koulibaly non è certo il massimo della vita. Questa è la storia di un tormentone, di una verità già scritta e poi sistematicamente cancellata: «Koulibaly andrà via», la frase più in voga degli ultimi quattro anni. E poi? Beh, siamo ancora qua, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “De Laurentiis finora lo ha blindato contro tutti. «Ma poi arriverà un momento che bisognerà venderlo per forza», disse il presidente a ottobre. Con sincerità: e ciò significa che la possibilità esiste. Sì, questa volta probabilmente è concreta. La cronaca, imperante, è che giovedì a Napoli è sbarcato Fali Ramadani, il suo manager: da queste parti per chiudere definitivamente la questione del rinnovo di Maksimovic, certo, ma è inevitabile che il signor procuratore faccia una chiacchierata con (e su) Kalidou. Il panorama, al momento, sembra quello solito: United ansioso, in fibrillazione; Psg in agguato; Real guardingo. La valutazione? Chissà: tutto dipenderà dal prosieguo di una stagione per il momento così così”