Tuttosport – Napoli-Tripaldelli, se ne riparlerà a giugno: i dettagli

Il frenetico gennaio del Napoli s’è concluso ieri alle 20, l’ora del gong, senza un terzino sinistro come raccontato dall’edizione odierna di Tuttosport. “Sarebbe arrivato anche un esterno per la fascia sinistra, individuato nel napoletano Tripaldelli, classe 2000 di proprietà del Sassuolo e punto di forza anche dell’Under 21. Ma ormai è tradizione che De Laurentiis non riesca a chiudere un affare con il club neroverde, pur avendo proposto un accordo in prestito fino a giugno e poi il diritto di riscatto a 10 milioni. L’ad Carnevali ha risposto secco: 2 milioni di prestito e 8 per il riscatto. Proposta irricevibile, a quel punto il ds Giuntoli si è ritirato in buon ordine e ci riproverà a giugno, quando la posizione emiliana probabilmente si sarà ammorbidita: Tripaldelli ha il contratto a scadenza 2022 e non è intenzionato a rinnovare”