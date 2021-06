Da Roma – Sarri verso la Lazio: tra i primi giocatori richiesti c’è Insigne

Il futuro di Lorenzo Insigne resta uno dei temi più caldi in casa Napoli. Il capitano azzurro ha il contratto in scadenza nel 2022 e, allo stato attuale delle cose, da nessuna delle due parti c’è la volontà di dirsi addio, ma la questione è tutt’altro che risolta e bisognerà discuterne seriamente dopo l’Europeo.

Nel frattempo c’è chi, però, osserva “da lontano” e prova a fiutare il clamoroso affare. È questo il caso della Lazio, che sembra ormai a un passo dalla proclamazione di Maurizio Sarri a erede di Simone Inzaghi. E, secondo i colleghi de LaLazioSiamoNoi, l’ex tecnico partenopeo avrebbe chiesto a Lotito proprio un affondo per Insigne. Il Napoli ─ si legge ─ pare sia disposto a confermare al numero 10 della Nazionale l’ingaggio da 4,5 milioni di euro stagionali, mentre i biancocelesti proporrebbero un contratto più lungo (cinque o sei anni), anche se a cifre leggermente più basse.

“Sarri, oltre a Hysaj ─ scrive il portale capitolino ─ sogna di tornare ad allenare anche Lorenzo Insigne. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l’allenatore avrebbe chiesto a Tare e Lotito uno sforzo per arrivare all’attaccante della Nazionale. L’amicizia con Ciro Immobile, il richiamo del vecchio allenatore ei non perfetti rapporti con il Napoli potrebbero essere dei preziosi alleati. Insigne nel 2022 si libererà a zero e chiede un ingaggio da 5 milioni a stagione più bonus. De Laurentiis vorrebbe invece confermare i 4,5 a stagione. La Lazio potrebbe inserirsi in questa spaccature e spalmare su più anni la cifra con l’aggiunta di bonus legati a presenze, gol, assist e risultati. Affare difficile e impegnativo, ma che per Sarri sarebbe un bel regalo visto che il folletto napoletano proprio con il tecnico toscano ha vissuto alcuni dei suoi anni migliori“.