CdS – Basic, il Bordeaux respinge la prima proposta del Napoli ma il giocatore vuole l’azzurro

Il centrocampo è tra i ruoli maggiormente da rimpolpare per il Napoli, che si guarda intorno in cerca di rinforzi. Piace molto Thorsby della Sampdoria, ma c’è anche Toma Bašić che interessa particolarmente. Il ventiquattrenne croato, in forza al Bordeaux, spinge per approdare alla corte di Spalletti, ma ad oggi manca l’accordo tra i due club: “La prima richiesta ─ scrive oggi il Corriere dello Sport ─ prestito con riscatto (ovviamente dietro rinnovo preventivo) è caduta nel vuoto: il Bordeaux ha necessità di far cassa, è una urgenza collettiva, e quindi bisognerà trovare un accordo che accontenti chiunque, chi dovrà emettere il bonifico bancario e chi dovrà ritrovarselo accreditato sul conto corrente. Gli otto milioni che il Napoli sarebbe disposto a spendere vengono considerati pochini, ma è difficile spingersi troppo oltre, quando tra dodici mesi ci si ritroverebbe senza un euro in tasca“.