De Laurentiis alla ricerca di soci per la cessione del Bari: la situazione

Grandi festeggiamenti in casa De Laurentiis che, oltre allo storico scudetto vinto dal Napoli, possono essere contenti anche del terzo poso del Bari in Serie B. Al primo anno di Serie B dopo la promozione dalla C dell’anno scorso, la squadra di Luigi De Laurentiis si è garantita l’accesso ai playoff.

Si apre adesso uno scenario complesso. Se il Bari dovesse conquistare la promozione n Serie A, infatti, la Filmauro sarebbe costretta a cedere la società in virtù della legge che vieta di possedere più club all’interno dello stesso campionato.

Come riportato da L’Espresso, De Laurentiis starebbe cercando nuovi soci a cui cedere la società in caso di promozione. Un primo interesse proviene dagli Stati Uniti. Il club viene valutato 100/150 milioni di euro. Attenzione, dunque, alle prossime settimane, che potrebbero essere decisive per il futuro del club pugliese.