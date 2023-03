De Laurentiis: “Bisogna regolamentare la frequentazione allo stadio, la politica italiana se ne lava le mani”

Aurelio De Laurentiis ha preso parte alla conferenza stampa presso la Prefettura di Napoli il giorno dopo gli scontri avvenuti tra i tifosi del Napoli e dell’Eintracht Francoforte. Ecco le sue parole:

“La politica italiana di questo se n’è sempre lavata le mani. L’unica premier a fare qualcosa è stata inglese, una donna, e mi aspetto che la Meloni faccia lo stesso. Dico sempre prendete la legge inglese e applicatela in Italia. Non si tratta di dire che ora arrivano i campionati nel 2032, per cui arriveranno i finanziamenti per rifare gli stadi. Se qui non viene regolamentata la frequentazione dello stadio, non esiste questa possibilità.