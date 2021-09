De Laurentiis: “Poteva finire 2 a 0, abbiamo controllato. Spero di portare Ospina ed Osimhen a Leicester”

Ai microfoni di Dazn ha parlato cosi il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Ecco le sue parole:

“È un buon inizio, devo ringraziare Spalletti che ha organizzato una squadra dandogli gioco ed abbiamo controllato gara da inizio alla fine, senza errore potevamo vincere 2 a 0. Ringrazio la squadra, Spalletti ed i tifosi che oggi sono stati il dodicesimo uomo in campo”.

Campionato? “È tutto da vedere, noi combattiamo contro il Covid e contro le istituzioni nazionali e del calcio. A me fa piacere giocare contro un club come il Leicester, ma dobbiamo far si che Boris Johnson ci accetti, non possiamo giocare senza Ospina e Osimhen, la nostra fortuna è che si gioca Giovedi e c’è tempo per risolvere. Gli entusiasmi si devono avere e condividere, ovviamente ho scelto Spalletti perché è un uomo ordinato e diligenti che sa gestire le cose con fermezza, per adesso non ho davvero nulla da dire. È una persona che non si offende, non ha fantasmi nel suo ego, è un uomo felice ed appagato come molti altri invece non sono, mi dispiace per loro”.