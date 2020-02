Di Lorenzo: ”Non ci dobbiamo fermare e continuare a crescere”

Nel corso della manifestazione Italian Sport Awards, tenutasi all’Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, è stato premiato il calciatore del Napoli Giovanni Di Lorenzo: “E’ un premio importante per me, è una bella soddisfazione riceverlo dopo il primo anno in Serie A, sono molto contento. Ringrazio tutti compresi i mie ex compagni e allenatori, grazie a loro è arrivata la chiamata del Napoli. Non ci dobbiamo fermare e continuare a crescere. Per me è una consacrazione, devo continuare a fare bene in una società importante come quella del Napoli, mi metto a disposizione per far bene”