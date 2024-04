Dybala sarebbe potuto andare al Napoli, poi l’operazione sfumò: il motivo

A poche ore dalla sfida tra Napoli e Roma, l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla del possibile approdo di Paulo Dybala al Napoli ai tempi dell’addio alla Juventus, prima di trasferirsi alla Roa. Di seguito un estratto:

“E sembra quasi un segno di riverenza il fatto che Dybala in nove partite giocate al San Paolo-Maradona non abbia segnato neanche un gol. Casualità, certo, ma a qualche napoletano piace vederci anche una sorta di immenso rispetto verso la leggenda del calcio. Soprattutto a quei napoletani che due stagioni fa sognavano l’arrivo della Joya in azzurro. Quando ormai era chiaro il suo addio alla Juventus, anche il Napoli si informò per ingaggiarlo a parametro zero. Ma le cifre, come ammise poi anche Spalletti, non quadravano e Dybala sbarcò in giallorosso. Un rimpianto per i tifosi azzurri, una festa invece per i romanisti che hanno trovato in lui talento, qualità, fantasia e divertimento. E non è un caso che dentro e fuori Trigoria Dybala venga accostato a Totti. Giocatori che intendono il calcio in maniera differente, con un pensiero diverso e una qualità lontana da tanti altri. Lo stesso che valeva per Maradona, il genio calcistico per eccellenza. L’amicizia tra Francesco e Diego spiega tanto se non tutto”.