IN CASA DELL’AVVERSARIO – Un Legia in crisi sfida il Napoli per la vetta del girone europeo

Trasferta polacca per il Napoli di Luciano Spalletti che vuole avvicinare le possibilità di qualificazione al prossimo turno di Europa League. Con una vittoria in casa del Legia gli azzurri balzerebbero al primo posto nel girone e si ritroverebbero in un’ottima situazione per la qualificazione. Davanti c’è una squadra in netta difficoltà in campionato e che sogna lo sgambetto per ritrovare un pò di buon umore. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Primo in Europa League con sei punti in tre gare (incide la sconfitta a Napoli) il Legia Varsavia è in una situazione molto rischiosa in campionato visto che si trova al terzultimo posto con 3 vittorie e ben 8 sconfitte. Recentemente c’è stato il cambio tecnico e la squadra polacca deve pensare soprattutto ad evitare una clamorosa retrocessione.

PROBABILI FORMAZIONI = Il Legia si dovrebbe schierare con la difesa a 3 e con una squadra abbastanza coperta difensivamente. La probabile:

LEGIA VARSAVIA (3-5-2): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Josuè, Kharatin, Andrè Martins, Mladenovic; Luquinhas, Emreli. All. Golebiewski

LE DICHIARAZIONI = Alla vigilia del match contro il Napoli il tecnico Golebiewski ha parlato cosi in conferenza stampa:

“Spesso le squadre polacche faticano in Europa League, noi domani schiereremo la miglior formazione possibile contro il Napoli ed ogni mia scelta è tattica. In campionato la situazione è difficile ma noi vogliamo far bene anche in questa competizione. Io ho la mia idea di come giocare, dobbiamo fare un gioco efficace, il Napoli è molto veloce. Noi dobbiamo difendere bene e se non ci riusciamo avremo dei problemi. Ho parlato già con i ragazzi del Napoli, tutti pensano che il Napoli sarà favorito ma i miei giocatori sanno quale sia l’atteggiamento giusto per fermarli. Credo che saremo felici del risultato a fine gara”.

I PRECEDENTI = Sono solo 3 i precedenti tra le due squadre giocati tutti nei gironi eliminatorie di Europa League e gli azzurri hanno vinto tutte le gare sinora disputate.

LA TERNA ARBITRALE = Sarà il belga Lawrence Visser l’arbitro della sfida fra Legia Varsavia e Napoli in programma giovedì in Polonia alle ore 18:45. A completare la terna ci saranno i connazionali Yves De Neve e Ruben Wyns come assistenti. Il quarto uomo sarà Bram Van Driessche, gli arbitri Var Benoit Millot e Erik Lambrechts.

