Il Napoli affronta il suo primo grande test stagionale, dopo le vittorie contro il Verona e il Monza. Nel weekend di Lazio-Inter e Juventus-Roma, si gioca in trasferta contro la Fiorentina, nel primo incontro con una componente del condominio delle otto sorelle.

Domani sera al Franchi finirà l’era della settimana tipo, si giocherà ogni tre giorni fino alla partita contro il Milan del 18 settembre, l’unica sosta prima di quella di metà novembre per il Mondiale. Spalletti sceglie le conferme, andrà in campo la formazione che ha battuto il Verona e il Monza. Con tre partite in sei giorni contro Fiorentina, Lazio e Lecce, ci sarà sicuramente tempo per Simeone, Ndombele e Raspadori ma dal primo minuto al Franchi si andrà con i titolarissimi di questo scorcio d’estate.

La Fiorentina è reduce dalle fatiche di Conference League, Italiano ha annunciato in conferenza stampa che non riuscirà a recuperare Duncan e Nico Gonzalez. Italiano ha parlato così della partita contro il Napoli: “Trovarli qui in queste condizioni per il secondo anno ha anche un pizzico di malasorte, vediamo poi cosa potremo proporre, ma se facciamo esaltare le loro qualità e ci snaturiamo, roviniamo tutto. Deve crescere l’attenzione, contro i fenomeni devi ragionare da fenomeno”.

Vista l’alternanza tra campionato e coppa, in porta ci dovrebbe essere Gollini. Dodò e Biraghi saranno gli esterni con Milenkovic e Igor al centro della difesa. Amrabat fungerà da vertice basso, Maleh e Mandragora gli interni a supporto del tridente composto da Ikonè, Jovic e Sottil. In panchina, pronto a subentrare, ci sarà Barak, Bonaventura è parso molto stanco dopo la partita contro il Twente, dovrebbe partire fuori dai titolari

Ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA: Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Mandragora; Ikonè, Jovic, Sottil. A disp.: Terracciano, Cerofolini, Terzic, Venuti, Martinez Quarta, Bonaventura, Nastasic, Ranieri, Bianco, Benassi, Saponara, Kouame, Cabral. All. Italiano

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Raspadori, Simeone. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise