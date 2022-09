FOTO – Ajax-Napoli, code lunghissime ai botteghini dello stadio Maradona

I biglietti per il settore ospiti di Ajax-Napoli sono in vendita e, come previsto, non sono mancate le lunghissime code ai botteghini dello stadio Diego Armando Maradona.

Era questo uno dei principali motivi della polemica che si era sollevata quando il Napoli aveva comunicato le modalità di vendita dei tagliandi, acquistabili solo fisicamente ai botteghini dello stadio azzurro.

Ricordiamo anche che il Napoli, nel comunicato, ha specificato che l’Ajax non ha accettato, nonostante la richiesta del club partenopeo, la procedura classica con i tagliandi digitali, costringendo i tifosi azzurri a recarsi fuori lo stadio.