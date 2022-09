Tuttosport: “A Napoli esame di maturità per il Torino”

L’edizione odierna di Tuttosport parla dell’esame di maturità a cui il Torino dovrà sottoposto nella sfida contro il Napoli.

“Quale migliore occasione per misurarsi dopo la sosta, se non contro la prima della classe. Non vuole affatto dire che sia l’incrocio ideale per fare punti, ma l’incontro con quel Napoli che assieme all’Atalanta comanda la classifica può restituire la fotografia esatta di dove sia arrivato il Toro, e forse di dove potrà arrivare”, scrive il quotidiano.

“Cedere al Maradona per la superiore cifra tecnica degli azzurri è comprensibile, ma è pure conclamata la capacità dei granata di far soffrire le avversarie blasonate. A ciò non sempre è corrisposto un risultato positivo, anzi con le grandi i punti messi assieme sono pochi, ma per qualità delle prestazioni il Toro di Juric avrebbe meritato qualche altro acuto, che non l’unico realizzato a suo tempo contro la Fiorentina”