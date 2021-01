Gattuso nel post-partita: “Delusione per come De Laurentiis ha gestito la situazione negli ultimi giorni. Non mi sento a mio agio”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Parma. “Non avedo dubbi sulla reazione della squadra. Altrimenti avrei preso il beaty case e me ne sarei andato. In quel caso si fa presente alla proprieta’. Abbiamo annusato il pericolo. Abbiamo giocato da squadra. Quando ci siamo messi a 5 abbiamo fatto bene. E’ chiaro che dobbiamo migliorare. Forse con un solo attaccante di ruolo potevamo fare di piu’. C’e’ solo Petagna. Qua sto prendendo schiaffi a destra e a manca. Sembra che siamo penultimi in classifica. Siccome si smanetta tanto. Io non leggo nulla, qualcosa mi puo’ far vedere Lombardo o il mio avvocato. Magari perdo con l’Atalanta e a Genova e sono di nuovo in discussione, non si puo’ lavorare così. Questa tarantella e’ iniziata da un mese e mezzo a questa parte. Sento dire che sono un maleducato, che sono incapace, quello ci sta, che sto morendo e non posso piu’ allenare, che ho una pescheria anche se per andarci bisogna essere a certi livelli. Se i tifosi col lockdown scrivono tanto ci sta, ma non accetto che vengano da persone che lavorano da tanti anni qui. Io non sono legato ai contratti, ma alle mie emozioni. La squadra mi e’ piaciuta perche’ siamo stati la’ a battagliare. L’abbraccio di Politano? Perche’ l’avevo insultato, dato che non aveva capito che doveva fare il quarto di destra col 5-4-1. Io sono pane al pane, vino al vino. Ho grandissimo rispetto dei miei calciatori, magari chi non gioca sta col musino, ma io li rispetto. Contratto? Nessuno ha sbagliato, nemmeno Aurelio, credo al lavoro, pensiamo al campo. Prima una doccia calda, poi una bella fredda, il profumo, vestirsi e via. Io sono fatto cosi’. Mi sento a mio agio quando sono a Castel Volturno coi miei giocatori. Non mi sento a mio agio con quello che sta succedendo, l’aria che si respira non mi piace. Con De Laurentiis c’e’ sempre stato un bel rapporto, è una persona piu’ grande di me, non posso negare dopo gli ultimi 15-20 giorni un po’ di delusione per tutto quello che e’ successo c’e’. Non mi ha fatto mai mancare nulla, gli ho chiesto Bakayoko e l’ha preso. Delusione per gli altri allenatori citati? E’ stata gestita male. Anche se non ho firmato, ci sono stati appuntamenti e non mi sono presentato, sono una persona corretta”.