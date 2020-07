Gattuso a Sky: “Obiettivo creare mentalità vincente. Molti soldi per trovare un giocatore come Milik”

Il mister Gattuso è intervenuto a Sky dopo la vittoria del Napoli contro il Genoa e ha analizzato il match appena concluso.

Di seguito le parole del tecnico del Napoli a Sky:

“Callejon ha scritto pagine importanti dato che è 7 anni che è qua. Doveva chiudere così e non poteva chiudere diversamente. Sono contento della partita di oggi, poi è normale che si può fare meglio nei primi minuti del secondo tempo; abbiamo creato tante palle gol e siamo riusciti a segnare di più.

A me non sembra che si divertono, fa caldo e faticano e certe volte non accettano le critiche del compagno. Ma stanno facendo bene, anche quello che chiediamo noi dello staff; l’obiettivo è creare una mentalità forte e vincente ed avere il meno possibile degli alti e bassi. Questa squadra quando gioca sa giocare e dobbiamo dimostrare di esserlo per 90-95 minuti.

Noi dobbiamo sempre guardare la classifica, per me è una grande squadra ma siamo a 15 punti dall’Atalanta e non possiamo starci e questo dobbiamo migliorare perché non lo merita. Ci piace palleggiare ed attaccare la profondità ed ultimamente lo stiamo facendo bene, oggi lo abbiamo fatto tantissime volte.

Non ci interessa palleggiare ma arrivare negli ultimi 20 metri con facilità e la squadra l osta facendo. Ci vogliono molti soldi per trovare un altro giocatore come Milik, quando un giocatore vuole cambiare bisogna ascoltarlo bene. Si fa fatica poi ad entrargli nella testa e penso che bisogna rispettare tutto quello che dicono i giocatori, il presidente e l’allenatore. Osimhen ha caratteristiche diverse ma non voglio parlare di lui.

Quando arriverà, se arriverà, vi spiegherò cosa cambierà.“