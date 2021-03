Gazzetta – Furia Roma su Juve-Napoli: è guerra aperta, dura telefonata di Fienga

La scelta di rinviare Juventus-Napoli non è assolutamente piaciuta alla Roma che dopo aver scritto una lettera ufficiale alla Lega ha dichiarato ‘guerra aperta’ a tutti.

Come riporta la Gazzetta dello Sport l’ad Diventa ha chiamato De Siervo per provare a trovare una soluzione, ma visto gli impegni delle nazionali è impossibile rinviare il match Roma-Napoli al Lunedì, così come è impossibile rimettere Juve-Napoli mercoledì. La Lega afferma di aver fatto tutto secondo le regole ma i giallorossi non hanno affatto apprezzato la gestione di questa situazione.