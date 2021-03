Milan-Napoli, la scheda di Pasqua: l’arbitro di Nocera Inferiore

Il Napoli viene dalla vittoria contro il Bologna, conquistata per 3-1 allo Stadio Maradona, grazie alla doppietta di Lorenzo Insigne e al gol di Osimhen. Tre punti molto importanti, che hanno rilanciato la squadra di Gattuso nella lotta alla qualificazione della prossima Champions League. La notizia del rinvio di Juventus-Napoli, in programma il prossimo mercoledì, ha tolto dal calendario degli azzurri una delle tre trasferte insidiose, che questa sera scenderanno in campo a San Siro. Milan-Napoli sarà diretta dall’arbitro Fabrizio Pasqua.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Bologna, arbitra Chiffi: torna al Maradona dopo il 6-0 alla viola

Milan-Napoli, la scheda dell’arbitro Pasqua

Fabrizio Pasqua è un arbitro nativo di Nocera Inferiore, ma della sezione di Tivoli. Ha esordito in Serie A nel 2013 e da allora ha collezionato 67 presenze. Non è ancora stato nominato internazionale e ha otto precedenti con il Napoli: gli azzurri con lui hanno collezionato cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima, quella di Udine con Bakayoko match winner: il francese fu anche espulso in Napoli-Milan di questa stagione -match arbitrato da Valeri-. Quella di questa sera sarà la terza diretta questa stagione, dopo Bologna-Napoli e Udinese-Napoli.

Pasqua è un arbitro che cerca di impostare la gestione della gara sul dialogo coi calciatori in campo. La media delle ammonizioni è di circa 4 a partita, mentre quella delle espulsioni è di una ogni 3 partite circa.