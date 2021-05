Gazzetta – Il Napoli stringe i tempi per Kaio Jorge: agenti attesi nel weekend in Italia

Il Napoli prova a chiudere e anticipare i club di tutta Europa per il talento brasiliano del Santos Kaio Jorge.

Come riporta la Gazzetta dello Sport gli agenti del giocatore sono attesi nel weekend in Italia per aver i primi contatti ravvicinati, il Napoli lavora con il Santos e con il giocatore per anticipare l’Atletico Madrid. Al club brasiliano dovrebbero andare 10 milioni di euro (il giocatore ha il contratto in scadenza il 31 Dicembre) mentre per l’attaccante è pronto un quinquennale da 3 milioni di euro annui.