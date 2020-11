Gazzetta – Le probabili formazioni di Bologna-Napoli: rivoluzione azzurra, otto cambi dopo Fiume

La Gazzetta dello Sport ha presentato le probabili formazioni di Bologna-Napoli, in programma alle 18 di domenica al Dall’Ara.

Bologna

Nel 4-2-3-1 di Mihajlovic in porta ci sarà Skorupski; la linea difensiva sarà formata da De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Denswil. In mediana Schouten e Svanberg; alle spalle di Palacio trequarti costituita da Orsolini, Soriano e Barrow. Due ballottaggi: Svanberg e Denswil al momento in vantaggio su Dominguez ed Hickey.

Napoli

Rivoluzione azzurra dopo la vittoria di ieri contro il Rijeka: otto cambi. In porta Ospina, in difesa Di Lorenzo e Hysaj ai lati di Manolas e Koulibaly. In mediana tornano Bakayoko e Fabian; sulle fasce Lozano e Insigne e Mertens nuovamente trequartista. In attacco riparte titolare Osimhen. Quattro ballottaggi: Ospina, Hysaj, Bakayoko e Lozano per ora in vantaggio su Meret, Mario Rui, Zielinski e Politano.