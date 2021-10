Il rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora argomento di discussione. La Gazzetta dello Sport afferma che la linea della società è ferma per un abbassamento degli ingaggi per tutti gli Over 30 e non ci saranno eccezioni neanche per il capitano azzurro.

Insigne dal canto suo vorrebbe invece un riconoscimento, ma è pronto a tutto per restare in azzurro e accetterebbe magari anche un ingaggio per meno anni. Intanto anche il Chelsea sarebbe in pressing e punta all’azzurro a parametro zero.