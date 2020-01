GdS – Accordo raggiunto con il Milan per Rodriguez: mancano alcuni dettagli con il calciatore

Napoli scatenato in questa sessione di mercato. È questione di poche ore ed il Napoli annuncerà il quinto acquisto della sessione invernale di calciomercato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, Giuntoli ieri ha incontrato l’entourage di Ricardo Rodriguez. L’accordo con il Milan è stato raggiunto con la formula del prestito oneroso di 2 milioni con l’obbligo di riscatto a giugno fissato a 5 milioni. Per la conclusione della trattativa, mancano solo alcuni dettagli economici che il ds è convinto di limare nelle prossime ore. Ricardo Rodriguez sarà il quinto acquisto del Napoli in questo mercato di gennaio. Il terzino svizzero arriva per sopperire all’assenza di Faouzi Ghoulam. L’esterno algerino dopo l’inizio del calvario degli infortuni al ginocchio non è più riuscito a trovare continuità.