GdS – Coppa Italia, concreta l’ipotesi di una final four stile basket

Se per il campionato ci sono quattro ipotesi in ballo, tutto è in divenire per le sorti della Coppa Italia. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che non ci sono date disponibili per semifinali di ritorno e finali e dunque si fa sempre più strada l’idea di una final four stile basket da disputare in estate. Tutto, forse, sarebbe più semplice con lo slittamento dell’Europeo, per il quale c’è chiaramente bisogno di una rivisitazione dei calendari a livello internazionale. Strada che però non è in alcun modo da escludere.