GdS – De Laurentiis ha voluto un altro premio scudetto: il patron ha imparato la lezione

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sull’ulteriore premio Scudetto fissato da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: “Questo premio extra è stato voluto da De Laurentiis in persona, non c’è stata alcuna richiesta da parte della squadra. E’ una scelta libera del presidente che vuole premiare questo gruppo. Dunque non ci sarà trattativa. De Laurentiis, deciderà lui quanto stanziare, darà un premio oltre quello da contratto ai suoi calciatori. Nessuno conosce la cifra, quella la sa solo il patron. Solo in premi Lega e qualificazione Uefa, vincere il titolo significa entrate per circa 30 milioni. Insomma De Laurentiis ha imparato una lezione dal passato dove trattative per premi scudetto avevano creato qualche frizione con lo spogliatoio. Insomma non è tipo da aprire trattative sull’ipotesi premio scudetto. Un argomento sul quale si creò qualche frizione con lo spogliatoio nello scorso campionato. E forse certe scelte “rivoluzionarie” sul mercato sono state spinte anche da quella situazione”.