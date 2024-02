GdS – Il Barcellona non è imbattibile, Calzona potrà lavorare sui difetti dei blaugrana

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Barcellona ha mostrato alcuni difetti nel match pareggiato 1-1 al Maradona contro il Napoli in Champions League e per la gara di ritorno Francesco Calzona, allenatore azzurro, potrà lavorare su questo: “Viaggio e firma lampo per Calzona e poi affrontare il Barcellona, pur con tutti i guai che stanno infestando questa stagione. Il Barça, visti questi primi 90 minuti, è più forte, più squadra, più identitario. Ma è tutto tranne che imbattibile e ora Calzona avrà più di un paio di settimane per lavorare sui tanti difetti emersi nel quarto d’ora dell’illusione. Uno su tutti, sul quale il Napoli non ha mai posto l’accento: se pressati, aggrediti, minacciati, i blaugrana perdono un po’ la bussola. Il Napoli invece non l’ha fatto mai”.