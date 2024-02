Meret a Mediaset: “Abbiamo mostrato spirito, siamo stati bravi a recuperare il match”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset Infinity dopo il pareggio contro il Barcellona: “Sono molto contento della prestazione fatta dalla squadra. Il Barcellona ci ha messo in difficoltà nei primi minuti ma siamo stati bravi a reggere l’urto e trovare il pari. Peccato per il gol subito ma lo spirito era quello giusto ed è stato importante aver trovato il gol dell’1-1. Il gol di Lewandowski? E’ stato bravo a stoppare e calciare veloce sul primo palo, magari potevamo evitare l’imbucata centrale, ma contro queste squadre può succedere. Siamo stati bravi a recuperare il risultato. L’ultima parte di gara? Abbiamo fatto bene, soprattutto dal punto di vista dello spirito, avevamo voglia di andarli a prendere in avanti e non aspettarli nella nostra metà campo, dobbiamo essere più ordinati ma su questo ci aiuterà il mister. Se abbiamo rischiato troppo? Forse si, ma se vogliamo fare un certo tipo di calcio dobbiamo provare anche nuove soluzioni, in questo match abbiamo visto alternative interessanti. Osimhen? Ha dimostrato di essere un giocatore importantissimo in questi anni, sappiamo cosa ci può dare”.