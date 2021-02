GdS – Napoli, ADL vuole ridurre il tetto ingaggi: escluse spese folli nella prossima stagione

La crisi in cui è sprofondato il calcio a causa del Covid, pare che abbia intaccato anche il Napoli. Gli azzurri per il secondo anno consecutivo rischiano di non raggiungere l’obbiettivo quarto posto e zona Champions, e il patron azzurro sembra essere molto contrariato da questa situazione.

L’idea di rinunciare ad ulteriori milioni in questa stagione sta affliggendo il patron azzurro, ed ecco allora il nuovo piano per il futuro: ridurre il tetto ingaggi del 40 o 50%. Da escludere le spesi folli, anzi addirittura alcuni giocatori potrebbero partire per dare ossigeno alla cassa azzurra e i due indiziati principali sembrano essere Koulibaly e Fabian Ruiz. Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.