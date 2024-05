GdS – Napoli, il mercato dei rientri dal prestito: i nomi e lo scenario

Il mercato estivo del Napoli si concentrerà, in parte, anche sui rientri dei giocatori che sono stati mandati in prestito nelle scorse stagioni. De Laurentiis dovrà quindi decidere se tenere i giovani che si sono fatti le ossa altrove o se provare a monetizzare. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

“Nei grandi cambiamenti estivi va ricordato che il Napoli non solo cederà, ma riabbraccerà dei giocatori che hanno sfrutta la loro occasione, mettendosi in mostra in questo anno di prestito. Che, se pensiamo a Gianluca Gaetano, diventano pochi mesi in realtà. Il prodotto del settore giovanile azzurro è andato via a fine gennaio e a Cagliari ha trovato subito una dimensione fatta su misura. E non a caso il classe 2000 ha lasciato il segno, diventando presto un perno fondamentale per la risalita dei sardi. Quattro gol in dieci partite e comunque quasi sempre decisivo. Come Micheal Folorunsho a Verona, che addirittura ha richiamato l’attenzione di Spalletti che gli ha aperto le porte di Coverciano. Ottima è stata fin qui anche la stagione di Elia Caprile all’Empoli. Anche lui, come Gaetano e Folorunsho, tornerà a luglio per restare in azzurro e giocarsi un posto da titolare”