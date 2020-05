GdS – Napoli su Orsolini, ma il calciatore vuole giocare con continuità

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, il Napoli non ha mai smesso di seguire Orsolini. L’esterno del Bologna è un profilo che piace tantissimo alla dirigenza ed è in cima alla lista come rinforzo per la fascia destra. L’addio quasi certo di Callejon spinge Giuntoli a trovare un sostituto il prima possibile. Gattuso punta molto su Politano, ma c’è bisogno di altri giocatori per garantire valide alternative durante il corso della prossima stagione.

“Ci sono di mezzo garanzie tecniche che il ragazzo pretenderebbe per muoversi da dov’è. Il feeling con Mihajlovic è parecchio resistente. Tra gli obiettivi di Orsolini c’è l’Europeo, ma per arrivarci dovrà garantirsi la continuità. E questo potrebbe essere un ostacolo serio per la trattativa, perché né Giuntoli né Gattuso potrebbero garantirgliela. Il giocatore piace e il club non avrebbe difficoltà – si legge dalla rosea – a investire i 20 milioni richiesti dal Bologna”.