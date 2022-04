GdS – Osimhen, altro ritardo: il Napoli lo copre, i compagni molto indispettiti

Gazzetta dello Sport scrive: Osimhen, ci risiamo. Nuovo ritardo: il Napoli lo copre, i compagni no, raccontando che sono rientrati tutti, tranne il nigeriano che ha giocato col Ghana martedì.

“Ufficialmente in casa Napoli sono tranquilli e assicurano che il centravanti abbia ricevuto un regolare permesso dal club per ottenere dei visti sul passaporto a Lagos, dato che comunque domani salterà per squalifica la trasferta di Bergamo. In realtà i dirigenti hanno cercato di farlo rientrare giovedì sera, come del resto ha fatto Koulibaly, anche lui in campo in Senegal, alla stessa ora di Osimhen.

Osimhen è un professionista e sa che è suo dovere rientrare prima possibile in sede. Anche Rrahmani è squalificato, ma il kossovaro è già rientrato giovedì dagli impegni con la nazionale. Segnali importanti per uno spogliatoio che cerca unità di intenti per affrontare col massimo delle proprie forze lo sprint scudetto. E infatti da radio spogliatoio emerge qualche disappunto per il comportamento di Victor, che nemmeno stamattina – se arrivasse – farebbe in tempo ad allenarsi insieme alla squadra. Ecco, per chiudere questa vicenda e guardare tutto in prospettiva positiva, sarebbe bello se oggi pomeriggio – seppur stanco dal viaggio – Osimhen salisse sul volo charter che porterà la squadra a Bergamo, per stare vicino alla squadra e dimostrare innanzitutto il rispetto dei compagni e dell’allenatore”.