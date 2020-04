Giuntoli a Sky: “Allan la trattativa più difficile, mercato di tanti mesi non è etico. Seguiamo Ricci, per Koulibaly niente sconti”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto a Sky Sport 24 ed ha spiegato come sta vivendo l’isolamento forzato ed ha parlato anche di mercato:

“L’emergenza coronavirus è un brutto colpo per l’economia mondiale, quindi anche del calcio, l’entità non si può ancora qualificabile. Secondo noi abbiamo già fatto quest’anno la rifondazione, basta pensare alla difesa e al centrocampo completamente differenti rispetto ai tempi di Ancelotti e Sarri, il cambiamento è già in atto. Il mercato aperto per un periodo lungo sarebbe necessario per noi operatori ma non mi piacerebbe sotto il profilo etico, si possono verificare inconvenienti spiacevoli all’interno degli spogliatoi, non credo sia giusto che sia aperto per una fase che coinvolga tante partite. La trattativa più difficile? La prima, quella di Allan, comportò il prestito biennale di Zapata, due giocatori del Napoli al Watford con il rifiuto di Inler, fu un affare complesso che coinvolse quattro calciatori. Abbiamo sostenuto il lavoro di Gattuso, ama uno schema in cui si lavora tanto tra le linee, con Demme, Lobotka e Politano ci siamo adoperati per dare linfa alle sue idee. Petagna nella scorsa stagione ha realizzato 17 gol, in questa stagione è già in doppia cifra, Rrahmani è bravo sia in marcatura che nell’uscita da dietro, Gattuso vuol fare sempre la partita, vuole puntare tanto sulla costruzione dal basso, bisogna mettergli a disposizione giocatori che lo aiutano in tal senso. Rinnovi? Questa situazione che ci obbliga a stare in casa non ci aiuta, gli incontri sono fondamentali, stiamo lavorando da casa con le video conference interagendo con i loro agenti per trovare una soluzione. All’inizio abbiamo dovuto renderci conto del disastro in cui eravamo cascati, di essere ligi alle regole con il nostro senso civico, più si sta a casa prima ne usciamo, strada facendo, visto il prolungarsi dell’emergenza, ci stiamo adoperando. Arrivano le segnalazioni, c’è un confronto costante con gli scout, ci confrontiamo ogni mattina su tutti i ruoli, si prova a vedere non solo spezzoni di partita ma anche gare intere. Boga? È un calciatore importante, bravissimo nell’uno contro uno, ama stare a sinistra ma può giocare anche a destra. Ricci? Ha qualità importanti, è un ‘2001 che sta giocando in serie B con continuità, è un periodo in cui non stiamo realizzando telefonate incisive sul mercato ma in cui stiamo prendendo informazioni, poi magari in futuro potremo affondare il colpo su certi obiettivi. Castori? Ho tanti ricordi belli, gli voglio molto bene, ho condiviso un anno fantastico con la promozione in serie A, penso che possa salvare il Trapani, ha le qualità umane per tirar fuori il massimo dai suoi calciatori. Lozano? E’ arrivato che non stava benissimo fisicamente, ha vissuto un’estate tribolata in virtù del mercato e degli infortuni al ginocchio, ci ha messo un po’ ad entrare in condizione, soprattutto con Ancelotti ha fatto delle buone gare, partendo da sinistra e muovendosi come seconda punta per allungarci la squadra. Non ha fatto benissimo come si poteva pensare ma neanche malissimo come dite voi, penso che in futuro potrà fare meglio. Impatto negativo anche sul budget del Napoli? Il valore di giocatori come Koulibaly e Allan s’abbasserà? Il presidente ha impostato l’azienda in maniera esemplare, penso sia un vanto per l’Italia, ciò naturalmente comporta sacrifici, attenzione a tenere il punto nelle negoziazioni al costo anche di perdere qualche calciatore. Da parte nostra anche ci sarà un ridimensionamento come da parte di tutti ma penso che ciò non riguarderà i campioni che saranno contesi comunque da grande squadre, non s’abbasserà sensibilmente il loro valore. Giocatore che rimpiange di non aver portato al Napoli? Dal punto di vista umano lo voglio citare per ricordarlo, è Davide Astori, fu una trattativa anche lunga, non ci fu la concessione da parte di un’azienda riguardo ai diritti d’immagine, fummo molto dispiaciuti. Di Lorenzo uno dei tuoi migliori affari? Sì…