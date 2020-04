Cancellato il primo campionato europeo, in Belgio dicono stop al calcio

Una scelta che probabilmente sarà da ispirazione anche per le altre federazioni europee, che in questi giorni stanno decidendo sul da farsi. In Italia, la Juventus potrebbe rifiutare lo Scudetto in caso di non assegnazione sul campo. In Belgio si erano giocate 29 giornate al momento della sospensione, con il Club Brugge primo in classifica a +15 sulla seconda, il Gent.

Per quanto riguarda la qualificazione alle coppe europee, il Belgio può vantare due qualificate alla Champions League e tra all’Europa League. Club Brugge e Gent giocheranno la massima competizione europea, Charleroi, Anversa e Standard Liegi la seconda.