Il Covid-19 ferma il settore giovanile: allenamenti sospesi per Under 15, 16 e 17

L’attività calcistica dei settori giovanili è sotto l’attacco del Covid-19. In tutti i campionati sono già state rinviate varie partite e lunedì c’è stata una riunione in video-conferenza tra tutti i responsabili dei settori giovanili, si è deciso di non mollare, provare ad andare avanti con un nuovo aggiornamento dopo 14 giorni, lunedì 2 novembre.

Dopo che nello scorso weekend ha giocato solo l’Under 17 contro il Lecce, nel fine settimana in arrivo il vivaio del Napoli sarà ancora fermo. La partita della Primavera, che era in programma sabato in trasferta contro la Reggina, sarà rinviata per un caso di positività nella squadra calabrese. La novità di giornata riguarda le altre formazioni giovanili: dopo un contagio emerso nel gruppo-squadra dell’Under 17, il Napoli ha deciso in via precauzionale di sospendere gli allenamenti e tutte le attività anche delle squadre che condividono il lavoro quotidiano al centro sportivo Kennedy come l’Under 15 e 16. Il Napoli a breve realizzerà uno screening sottoponendo ai test tutti i gruppi-squadra prima di poter ricominciare gli allenamenti in sicurezza. Saranno inevitabilmente rinviate le partite previste nella giornata di domenica: l’Under 17 avrebbe dovuto giocare in trasferta contro il Pescara, l’Under 15 e 16 in casa contro la Roma.

A cura di Ciro Troise