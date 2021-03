Il Mattino – Napoli, ADL si congratula con i suoi dopo la vittoria: ecco il retroscena

In un momento così ostico per il Napoli in cui i tre punti che stentavano ad arrivare, il presidente De Laurentiis ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra prima del match con il Benevento. ADL prima del fischio d’inizio è voluto scendere negli spogliatoi per incoraggiare la squadra e Gattuso, rinnovando la sua fiducia alla rosa. Ha seguito la partita dalla zona spogliatoi, e una volta arrivata la vittoria degli azzurri, è nuovamente sceso nello stanzone degli azzurri per complimentarsi con i suoi uomini. Lo riporta l’edizione odierna del Mattino.