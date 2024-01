Il Mattino – Mercato Napoli, ecco la nuova strategia di De Laurentiis

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe cambiato la strategia di mercato per la sessione di gennaio: “La presa di coscienza del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che si è assunto le responsabilità di una prima metà di stagione approssimativa, si traduce oggi in un cambio di strategia. La strategia di De Laurentiis di puntare su calciatori promettenti, senza alcuna esperienza nel campionato italiano, stavolta non ha pagato. L’effetto Kim-Kvaratskhelia non si è verificato con Natan, Cajuste e Lindstrom. I rinforzi in arrivo serviranno a puntellare la rosa e a ridimensionare le scelte sbagliate di agosto. A maggior ragione è necessario che i nuovi conoscano la Serie A, così da velocizzare il processo di adattamento che ha rallentato gli innesti dall’estero. Un posto utile per la prossima Champions è l’obiettivo minimo per mantenere in salute l’appeal e il bilancio, sano, della società”.