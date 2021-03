Il Mattino – Napoli, Gattuso colpito da un raffreddore assente alla rifinitura: le ultime

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Mattino, Gattuso non ha preso parte alla rifinitura di ieri a Castel Volturno in vista del match di oggi contro il Sassuolo. Il tecnico calabrese ,colpito da un forte raffreddore, ha preferito rimanere a casa per precauzione e grazie all’aiuto del suo vice Riccio ha guidato la squadra in video lezione. Nel pomeriggio Rino è poi partito regolarmente per Reggio Emilia con la squadra, poichè gli esiti dei tamponi effettuati ieri sono risultati tutti negativi.