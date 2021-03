Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni: Ghoulam verso la conferma

Il Napoli affronta uno snodo delicato per la sua stagione, la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League passa per le sfide contro Sassuolo e Bologna prima del tour de force contro Roma, Juventus e Milan in una settimana se sarà confermata la data del 17 marzo per il recupero contro i bianconeri (diventerebbe certa in caso di passaggio del turno conquistato dalla Juventus contro il Porto).

Quattro assenze per De Zerbi ma il Sassuolo è un esame complicato

L’esame di domani al Mapei Stadium è complicato, il Sassuolo è un’ottima squadra, che va a segno da tredici gare consecutive di campionato, ha qualità nel gioco, nella costruzione dal basso con la ricerca costante del terzo uomo, la capacità d’attaccare in verticale. De Zerbi dovrà rinunciare a Bourabia, Romagna, Chiriches e Boga ma può costruire comunque una squadra competitiva. In porta ci sarà Consigli, la linea difensiva sarà composta da Muldur, Marlon, Ferrari e Rogerio, Magnanelli e Locatelli si muoveranno in mediana, Berardi, Maxime Lopez e Djuricic sono pronti a muoversi alle spalle di Caputo.

Torna Demme, Gattuso cerca continuità

Gattuso ritrova Demme dal primo minuto, recupera Manolas tra i convocati che, però, andrà in panchina, può provare a farcela per la partita di domenica contro il Bologna. In porta ci sarà ancora Meret, Di Lorenzo agirà a destra, la coppia centrale è obbligata con Rrahmani e Maksimovic, vista la squalifica di Koulibaly. A sinistra Ghoulam va verso la conferma, sarebbe una grande notizia per Faouzi che non gioca due gare consecutive da titolare dalle sfide contro Brescia e Torino di fine settembre ed inizio ottobre nel 2019, con Ancelotti in panchina.

Il ritorno di Demme dovrebbe spingere il Napoli verso il 4-3-3 con Fabian Ruiz e Zielinski interni di centrocampo, l’attacco è obbligato con Politano, Mertens e Insigne a formare il tridente. In attacco c’è ancora emergenza, mancano Osimhen, Lozano e Petagna. Victor farà gli esami venerdì, se rientreranno le anomalie riscontrate negli ultimi controlli sabato potrebbe rientrare in gruppo per la rifinitura ed essere a disposizione di Gattuso per la partita contro il Bologna. Lozano lavora per tornare in campo il 14 marzo nella trasferta di Milano, l’ultimo sarà Petagna, il cui recupero procede lentamente e potrebbe rientrare ad inizio aprile contro il Crotone. A Reggio Emilia il gruppo s’arricchisce ancora di quattro giovani: Zedadka, Costanzo, Cioffi e D’Agostino.

Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Maxime Lopez, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso