Il Mattino – Napoli, in arrivo il rinnovo di Kvaratskhelia: le ultime

Non solo Victor Osimhen, anche Khvicha Kvaratskhelia potrebbe presto essere al centro di trattative per il rinnovo di contratto. Le parole del CT della Georgia Willy Sagnol, che ha ammesso l’interesse delle big europee per l’esterno azzurro, ha acceso un campanello d’allarme in casa Napoli. L’agente dell’esterno ha parlato in Georgia, tranquillizzando i tifosi del Napoli e ribadendo gli ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis, ma ben presto potrebbero esserci novità. Per Kvara possibile adeguamento di contratto e rinnovo, oltre il giugno 2027, attuale scadenza.