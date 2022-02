IN CASA DELL’AVVERSARIO – Barcellona, la rivoluzione di Xavi arriva al Maradona per la qualificazione

Si disputerà nella giornata di domani il match valido come Playoff di ritorno di Europa League per l’accesso agli Ottavi di finale tra Napoli e Barcellona. Dopo il pari per 1 a 1 dell’andata le due squadre hanno bisogno della vittoria per il passaggio del turno. Ricordiamo che in caso di parità non vale più la regola dei gol in trasferta e quindi gli azzurri possono solo vincere. Analizziamo meglio i prossimi avversari del Napoli:

EUROPA LEAGUE: Il club blaugrana ha attuato in questa stagione un’autentica rivoluzione cambiando diversi calciatori e guida tecnica, oltre a perdere il suo uomo simbolo, Lionel Messi, ceduto al Psg. Il club catalano è sceso dalla Champions League dove è stato eliminato da Bayern Monaco e Benfica.

PROBABILE FORMAZIONE = Dopo la bella vittoria in campionato sul Valencia, il Barca sembra orientato a dare una nuova chance a Ousmane Dembele, apparso rigenerato nelle ultime gare. Guida l’attacco Aubameyang, reduce dalla tripletta contro il Valencia. Ecco la probabile di Xavi:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piquè, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Aubameyang, Ferran Torres. All.Xavi

Per la sfida del Maradona è previsto il pubblico delle grandi occasioni.

LA STELLA = Perso Lionel Messi, la squadra catalana è un mix di calciatori di esperienza e gioventù, in questo momento uno dei giocatori di maggior qualità è Pedri, considerato da molti come l’erede di Andres Iniesta.

I PRECEDENTI = Napoli e Barcellona, squadre in cui ha militato Diego Maradona, si sono affrontate solo una volta nelle competizioni UEFA, agli ottavi di UEFA Champions League 2019/20. La sfida è rimasta in sospeso per diversi mesi a causa della pandemia di COVID-19. La gara di andata a Napoli a febbraio è terminata 1-1, mentre quella di ritorno al Camp Nou ad agosto si è conclusa con la vittoria del Barcellona per 3-1.

TERNA ARBITRALE = Sarà l’arbitro russo Karasev a dirigere Napoli-Barcellona, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Assistenti di linea: Demeshko e Lunev (Russia); IV uomo: Levnikov (Russia); VAR: van Boeke (Olanda)-Higler (Olanda)